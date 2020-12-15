Стала відома середня зарплата в Україні за жовтень

- 15 груд. 2020
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Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив середній показник заробітної плати за жовтень, повідомляє NNS , посилаючись на сайт ПФУ.
"Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески і яка, відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", враховується для обчислення пенсії, за жовтень 2020 року в сумі 10 887 гривень 46 копійок",
- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними Держстату реальна заробітна плата в Україні в жовтні 2020 року збільшилася на 10,6% в порівнянні з жовтнем 2019 року і на 0,5% до вересня поточного року.