Карантинные 8 тысяч гривен: в Пенсионном фонде дали инструкцию, как получить деньги

В Пенсионном фонде Украины рассказали гражданам о том, как они могут получить обещанные президентом карантинные 8 тысяч гривен. Для начала потребуется купить смартфон и оплатить интернет, затем установить приложение или зайти на сайт «Дія».

На портале или в приложении «Дія» необходимо до 21 декабря текущего года включительно подать заявку, система проверит, полагается ли вам выплата компенсации во время карантина. Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда (ПФУ).

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на diia.gov.ua, подтвердив данные посредством электронной подписи или BankID. Далее перейдите в раздел «Услуги», выберите вкладку «Единовременная материальная помощь ФОПам и наемным работникам». Подтвердите текущее место работы, введите номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. Завершите оформление заявки. После проверки деньги поступят на указанный счет. Если позднее выяснится, что была допущена ошибка и 8 тысяч были начислены неправомерно, то деньги придется вернуть, предупреждают в ПФУ.

Согласно постановлению Верховной Рады Украины от 4 декабря 2020 года, некоторые категории граждан страны имеют право на получение единоразового пособия в размере 8 000 гривен. Речь идет о наемных работниках, которые в результате введения карантинных мер, временно были отстранены от работы. При этом заработная плата в период третьего квартала 2020 года не должна превышать 30 тысяч гривен в месяц.

Единовременную помощь от государства могут получить ФОПы (физические лица – предприниматели), которые зарегистрировали свою деятельность не позднее, чем за три месяца до даты 10 декабря 2020 года и выплатили ЕСВ не менее чем за три месяца.

Не могут получить 8 тысяч лица, которые одновременно являются наемным работником и зарегистрированы как ФОП, уточнили в Пенсионном фонде (ПФУ).