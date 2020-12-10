Укрзалізниця планує підвищити ціни на квитки в наступному році

Укрзалізниця має намір провести індексацію тарифів з 1 березня на 2% щомісячно, що принесе компанії понад півмільярда гривень доходів. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Інтерфакс-Україна, який, в свою чергу, посилається на фінзвітність Укрзалізниці.

Наступного року АТ "Укрзалізниця" очікує на 3,5 мільярда гривень чистих прибутків. Для порівняння, у 2020 році уряд затвердив планові прибутки УЗ на рівня 69 тисяч гривень.

Виручку очікують у 86,5 мільярда гривень, що на 15,4% більше за планову виручку цьогоріч. EBITDA (Прибутки підприємства до податкових, амортизаційних, кредитних відрахувань та зносу - ЕП) має вирости на 5,4% - до понад 19 мільярдів гривень.

Капітальні інвестиції зростуть понад як удвічі - до 27,2 мільярда гривень. З них 7,3 мільярда - на капбудівництво, 8,5 мільярда - на купівлю основних засобів, 5,8 мільярда - на їхню модернізацію і 5,2 мільярда - на капремонт.

Вантажні перевезення принесуть на 5,2% менше доходів УЗ відносно плану на 2020 рік та становитимуть 72 мільярда гривень.

Доходи від пасажирських перевезень очікують на рівні 7,8 мільярда гривень, тобто понад удвічі більше за очікувані результати цього року.

"У 2021 році передбачена індексація тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні з 1 березня на 2% щомісячно. Додаткові доходи становлять 557,9 млн грн",

- зазначається у фінансовій звітності Укрзалізниці.

Найбільше зростання адміністративних видатків передбачене завдяки зростанню витрат на оплату праці та соціальні заходи.