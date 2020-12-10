Відсьогодні в Україні поновлюються перевірки ФОПів

10 груд. 2020
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За масовою ейфорією, викликаною появою Закону № 1071, який передбачає соціальну підтримку працівників та суб'єктів господарювання на період карантину, мало поміченим залишилося скасування запровадженого навесні мораторію на планові перевірки. Про це NNS  повідомляє, посилаючись на Ліга.Закон.

Річ у тім, що Прикінцевими положеннями Закону № 1071 було скасовано відповідну норму Закону № 530. Вона передбачала, що на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Таким чином із 10 грудня 2020 року представники органів держнагляду вправі відповідно до Закону № 877 проводити планові перевірки суб'єктів господарювання. Звісно ж, якщо ті внесено до річних планів перевірок відповідних органів.

Зверніть увагу, що скасування мораторію планових перевірок у сфері держнагляду не стосується мораторію на окремі види перевірок податкових органів. А все тому, що останній передбачений нормою п. 52-2 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, який наразі ще не змінено.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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