Підвищення пенсій в Україні: хто і на скільки отримає більше у грудні

В Україні у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 грудня 2020 року зросли пенсії та деякі соціальні виплати. Відповідне підвищення передбачено законом України Про Державний бюджет України на 2020 рік, повідомляє NNS , посилаючись на Факти.

Так, згідно із законом, мінімальна пенсія збільшиться з 1712 до 1769 гривень (на 57 грн), а максимальна — з 17120 до 17690 гривень, тобто на 570 гривень. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики України, з 1 грудня зросли мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни, а також внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС та учасникам бойових дій.

Також зросли мінімальні пенсії за віком непрацюючих пенсіонерів, мінімальні пенсії шахтарям, мінімальні пенсії військовослужбовцям у разі втрати годувальника. Були підвищені і пенсії ветеранам війни та членам сімей загиблих ветеранів війни, жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей загиблих жертв нацистських переслідувань, пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Крім того, була підвищена Державна соціальна допомога по догляду особам з інвалідністю внаслідок війни та надбавка донорам.

Міністерство соціальної політики України опублікувало інфографіку, на якій детально зображено, як зріс мінімальний розмір пенсійної виплати особам з інвалідністю та учасникам бойових дій.

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