Дефіцит пенсійного фонду в Україні досяг 18,4 мільярдів

Видатки Пенсійного фонду за січень-листопад цьогоріч перевищили доходи на 18,4 мільярда гривень, у листопаді - на 1,1 мільярда. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Економічну правду, яка, в свою чергу, посилається на прес-службу Пенсійного фонду.

Доходи Пенсійного фонду складаються зі власних надходжень та дофінансувань з держбюджету. Так, у 2020 році власних коштів було 251 мільярд, тобто 60%. У 2019 ця частка становила 55,5%.

Загалом, за 11 місяців цьогоріч Фонд отримав 417 мільярдів гривень, з яких 166 мільярдів - кошти держбюджету.

Видатки за цей період становили 435,3 мільярда. Таким чином, дефіцит сягає 18,4 мільярда гривень.

З початку року Фонд отримав на 19,4 мільярда гривень менше від планових надходжень по Єдиному соцвнеску, у листопаді - на 1,5 мільярда менше.

Видатки у листопаді знову перевищили надходження: 40 мільярдів проти 38,9 мільярда гривень. Раніше повідомлялось, що жовтень став першим місяцем року, де доходи Пенсійного фонду зрівнялися з видатками.

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