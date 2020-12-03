Україна розроблятиме штучний інтелект

03 груд. 2020
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Кабмін схвалив Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні і доручив Міністерству цифрової трансформації в тримісячний термін розробити план реалізації цієї концепції, повідомляє NNS , посилаючись на Курс.

Відповідне розпорядження уряд з доопрацюванням в одноденний термін прийняв на засіданні 2 грудня.

"На сьогоднішній день Україна має найбільшу кількість компаній-розробників штучного інтелекту в Східній Європі. На початку 2020 року ми мали майже 150 постачальників з достатнім досвідом в області штучного інтелекту. Галузь дуже активно розвивається. Для нас дуже важливо розробити зрозумілу для держави і приватного сектора стратегію розвитку штучного інтелекту в нашій країні",

- заявив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на засіданні уряду.

Згідно з текстом доповідної записки до розпорядження, концепція спрямована на підвищення конкурентоспроможності України завдяки використанню технологій штучного інтелекту в соціально-економічній, науково-технічній, оборонній, екологічній та національно-культурній сферах загальнодержавного значення.

Реалізація концепції передбачена протягом 2020-2030 років, її основними завданнями є:

  • приведення законодавства України в галузі використання технологій штучного інтелекту у відповідність з міжнародними нормативно-правовими актами,
  • впровадження технологій штучного інтелекту,
  • сприяння підвищенню рівня досліджень штучного інтелекту,
  • забезпечення доступу до баз даних та підвищення конкурентоспроможності України на міжнародному ринку.

Зазначається, що реалізація концепції дозволить унормувати законодавчі принципи: розробки, застосування всередині України та експорту технологій штучного інтелекту.

Раніше ми повідомляли: Українські виробники наполягають на забороні картоплі та картоплепродуктів з Росії
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Автор: NNS - Національна служба новин

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