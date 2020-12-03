Україна розроблятиме штучний інтелект

Кабмін схвалив Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні і доручив Міністерству цифрової трансформації в тримісячний термін розробити план реалізації цієї концепції, повідомляє NNS , посилаючись на Курс.

Відповідне розпорядження уряд з доопрацюванням в одноденний термін прийняв на засіданні 2 грудня.

"На сьогоднішній день Україна має найбільшу кількість компаній-розробників штучного інтелекту в Східній Європі. На початку 2020 року ми мали майже 150 постачальників з достатнім досвідом в області штучного інтелекту. Галузь дуже активно розвивається. Для нас дуже важливо розробити зрозумілу для держави і приватного сектора стратегію розвитку штучного інтелекту в нашій країні",

- заявив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на засіданні уряду.

Згідно з текстом доповідної записки до розпорядження, концепція спрямована на підвищення конкурентоспроможності України завдяки використанню технологій штучного інтелекту в соціально-економічній, науково-технічній, оборонній, екологічній та національно-культурній сферах загальнодержавного значення.

Реалізація концепції передбачена протягом 2020-2030 років, її основними завданнями є:

приведення законодавства України в галузі використання технологій штучного інтелекту у відповідність з міжнародними нормативно-правовими актами,

впровадження технологій штучного інтелекту,

сприяння підвищенню рівня досліджень штучного інтелекту,

забезпечення доступу до баз даних та підвищення конкурентоспроможності України на міжнародному ринку.

Зазначається, що реалізація концепції дозволить унормувати законодавчі принципи: розробки, застосування всередині України та експорту технологій штучного інтелекту.

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