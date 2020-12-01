В Україні зріс прожитковий мінімум: деталі

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З 1 грудня в Україні зріс прожитковий мінімум, як це передбачено статтею 7 закону про держбюджет на 2020 рік. Про це пише Громадське, передає NNS.

Так, з 1 грудня він становить 2 189 гривень.

Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум буде таким:

для дітей віком до 6 років 1 921 гривня;

для дітей віком від 6 до 18 років 2 395 гривень;

для працездатних осіб — 2 270 гривень;

для осіб, які втратили працездатність — 1 769 гривень.

Це третє підвищення прожиткового мінімуму у 2020 році. Перше було з 1 січня — 2 027 грн, друге з 1 липня — 2 118 грн. Від прожиткового мінімуму залежать пенсії українців та інші виплати.

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Нагадуємо, згідно з проєктом держбюджету на 2021 рік, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн.