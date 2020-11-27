Підвищення мінімальної зарплати відкладається

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Член фінансового комітету Верховної ради народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень відкладуть на кілька місяців, інформує NNS , посилаючись на ТСН.

Зростання передбачається в грудні наступного року, а не в липні, як планувалося.

Нардеп також додав, що уже наступного тижня депутати можуть затвердити і головний фінансовий документ країни - держбюджет на 2021 рік.

Аналогічну заяву зробив і глава мінфіну Сергій Марченко у студії шоу Право на владу.

За його словами, зростання зарплатні планувалося на 1 липня. Однак після консультацій з міжнародними партнерами, було ухвалено рішення відкласти зростання мінімальної зарплатні до кінця 2021 року.

– Це пояснюється тим, що в нас відбуваються шокові вливання в економіку, які впливають на інфляцію. Ми подискутували з нашими партнерами, і зрозуміли, що нам дійсно краще відкласти до кінця року. 1 грудня є оптимальнішим терміном для запровадження мінімальної зарплатні на рівні 6,5 грн,

– заявив Марченко.

Нагадаємо, що від 1 вересня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні зросла до 5 тисяч гривень. Таке рішення 25 серпня ухвалила Верховна Рада України на позачерговому засіданні. Це не останнє підвищення мінімальної зарплатні. Схвалений урядом макропрогноз передбачав підвищення мінімальної зарплати 2021 року у два етапи - до 6 000 і 6 500 гривень.

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