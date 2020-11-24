МВФ просить Україну скасувати банківську таємницю

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В МВФ зажадали від України скасування банківської таємниці та ще декількох важливих нововведень, якщо вона хоче отримати допомогу. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Обозрєватєль.

В Україні потрібно скасувати банківську таємницю і передати Державній податковій службі необмежений доступ до інформації про рахунки платників податків.

Про це сказано в звіті Міжнародного валютного фонду про технічну допомогу Україні, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на текст документа. До того ж Фонд підтримує введення непрямого методу контролю за сплатою податків.

Відзначається, що також потрібно ввести механізм добровільного декларування.

В Україні ж доступ до фінансової інформації платників податків захищений законом про банківську таємницю. Так, ці дані податкова отримує тільки за рішенням суду в кожному конкретному випадку.

"Це серйозно знижує ефективність непрямого методу, який працює краще на основі масштабного аналізу даних",

– зазначено у звіті.

На думку МВФ, такий підхід дозволить посилити відповідальність платника податків, а в разі введення механізму одноразового добровільного декларування – скористатися ним.

Нагадаємо, раніше заступник міністра фінансів Юрій Драганчук заявив, що у МВФ є кілька пунктів, які викликають питання до антикорупційної реформи в Україні.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав, що допомога МВФ і Євросоюзу залежатиме від результатів боротьби з корупцією.

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