Кабмин отказался от повышения минимальных зарплат учителям

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Кабинет министров приостановил до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабмина от 10 июля 2019 года № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки".

Решение принято на внеочередном заседании правительства 23 ноября. Документ обнародован на Правительственном портале, передает NNS со ссылкой на РБК.

Постановлением исключается пункт о том, что с 1 января 2021 года минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника составляет 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум с 1 января 2021 года составит 2393 гривен.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, действие постановления отложено еще на один год "в связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования".

Напомним, правительство Владимира Гройсмана постановлением от 10 июля 2019 года № 822 решило поднять зарплаты педагогических, научно-педагогических и научных работников с 1 января 2020 года.