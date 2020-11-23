В Україні можуть ввести новий податок

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У партії "Слуга народу" роздумують над ідеєю впровадження нового податку, надходження з якого підуть до місцевих бюджетів. Таким чином влада намагається знайти діалог з регіонами.

Про це повідомило джерело РБК-Україна, передає NNS.

Однак, це поки що на рівні ідеї, а для реалізації необхідно час. Поки що задовольнити інтереси регіонів збираються через збільшення витрат на соцекономрозвиток в бюджеті на 2021 рік.

Поки в СН розраховують зняти частину проблем через прийняття законопроекту про місцеві держадміністрації. Він був внесений до парламенту в кінці жовтня.

"Будь-який мер - це політик, нехай навіть регіонального масштабу. А для політика дуже важливо зберігати обличчя, цього у владі не розуміють. Якщо ви на мера всіх собак спускаєте, полощете його в медіа, то чого дивуватися, що до вас потім таке ставлення з його боку? ",

- сказав РБК-Україна співрозмовник, добре знайомий з роботою місцевого самоврядування.

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