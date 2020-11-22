Кабмин предлагает ввести профессиональные пенсии: важное заявление Шмыгаля

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Кабмин будет предлагать Верховной Раде одобрить соответствующий законопроект, пишет в Telegram-канал премьер-министр Денис Шмыгалья, сообщает NNS со ссылкой на Вести-UA.net.

Премьер сообщил, что на заседании правительства был одобрен законопроект, который предусматривает введение накопительной системы для лиц, младше 35 лет, которые работают в особо тяжелых и опасных условиях.

Отмечается, что лица, попадающие в перечень тех, кто может рассчитывать на выплаты, получат личные пенсионные счета, которыми смогут воспользоваться уже после выхода на пенсию. На этом счете будет храниться серьезная сумма, которую человек сможет получить в качестве доплаты к основной пенсии.

Шмыгаль отметил, что правительство провело расчеты вплоть до 2050 года. Объем средств для такой нововведения составит 2-3 млрд гривен в год. В Кабмине уверены, что от внедрения этой системы выиграют как работники, так и работодатели.

Добавим, что законопроект предусматривает три программы.

Первая дает право на получение пенсии после 50 лет при условии, что человек проработал 20/25 лет (женщины/мужчины). Из них 7,5/10 лет человек должен был работать на вредных профессиях.

Вторая и третья программы дают право на выход на пенсию в 55 лет при определенных условиях.

Известно, что дополнительные средства в фонд накопительных пенсий будут платить работодатели.