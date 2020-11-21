У НАЗК порахували, скільки хабарів дають українці

Завантажте мобільний додаток сайту

Український бюджет зможе заощадити не менше ніж 200 млрд гривень, якщо уряду вдасться зупинити махінації, відкати та грошові хабарі в рамках діяльності державних органів. Про це повідомляє голова Національного агентства з протидії корупції у своєму повідомленні, інформує NNS NS з посиланням на Перший Діловий.

За словами чиновника, зараз важливо викорінити всю корупцію серед державних органів України. Тоді до держбюджету можна буде заощадити 200 млрд гривень грошових надходжень.

“Тоді б бюджет країни шляхом зменшення хабарів і відкатів в різних сферах заощадив, за нашими прогнозами, близько 200 млрд грн”,

– сказав він.

Також глава відомства вказав, що для цього парламент повинен найближчим часом підтримати відповідну антикорупційну програму з боку НАЗК.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції України тимчасово не мало можливості почати перевірку електронних декларацій чиновників.

Причиною такого інциденту є затримка реєстрації нового порядку декларування Міністерством юстиції.

Раніше ми повідомляли: Кабмін пропонує запустити накопичувальну професійну пенсійну систему