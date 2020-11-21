У НАЗК порахували, скільки хабарів дають українці

- 21 лист. 2020
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Український бюджет зможе заощадити не менше ніж 200 млрд гривень, якщо уряду вдасться зупинити махінації, відкати та грошові хабарі в рамках діяльності державних органів. Про це повідомляє голова Національного агентства з протидії корупції у своєму повідомленні, інформує NNS NS з посиланням на Перший Діловий.
За словами чиновника, зараз важливо викорінити всю корупцію серед державних органів України. Тоді до держбюджету можна буде заощадити 200 млрд гривень грошових надходжень.
“Тоді б бюджет країни шляхом зменшення хабарів і відкатів в різних сферах заощадив, за нашими прогнозами, близько 200 млрд грн”,
– сказав він.
Також глава відомства вказав, що для цього парламент повинен найближчим часом підтримати відповідну антикорупційну програму з боку НАЗК.
Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції України тимчасово не мало можливості почати перевірку електронних декларацій чиновників.
Причиною такого інциденту є затримка реєстрації нового порядку декларування Міністерством юстиції.