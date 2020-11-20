Технический дефолт для Украины: что ждет страну в следующем году

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Следующий год может оказаться решающим для украинской экономики. С одной стороны, после разговора президента Владимира Зеленского с главой МВФ Кристалиной Георгиевой стало понятно, что транш в этом году нам не светит, передает NNS со ссылкой на УБР.

C другой, в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заговорили о возможном "техническом" дефолте Украины осенью следующего года. Именно тогда нашей стране предстоит выплатить по внешним займам порядка $3 млрд.

Что такое "технический" дефолт

Стоит отметить, что, когда у государства нет денег расплатиться по долгам, – это не технический, а полноценный дефолт с той лишь разницей, что долги никуда не денутся. Их выплату просто отсрочат.

Данное определение нивелирует все спекуляции о "спасительном эффекте" объявления дефолта: долг никуда не денется, просто его придется выплатить в другое время.

Так или иначе, объявление дефолта откатит страну в смысле возможностей работы на внешних рынках в состояние 2014-2015 годов, говорят эксперты. В то время как сейчас благодаря нескольким годам финансовой и макроэкономической стабильности появился реальный шанс повысить кредитные рейтинги и приблизиться хотя бы на шаг к "клубу" более развитых рынков Восточной Европы.

"Если у Украины будет программа с МВФ в следующем году, дефолта удастся избежать – крупные выплаты по внешнему долгу будут только осенью, а до этого времени можно успеть договориться о конкретных шагах, зафиксировать их в новом меморандуме и даже выполнить часть из них",

– отметила в беседе с UBR.ua замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Частью таких соглашений должно быть снижение запланированного в бюджете дефицита – профинансировать в следующем году дефицит в 6% ВВП, а еще и погашения долгов, даже с помощью МВФ, будет непросто.

Задержки бюджетникам

Исходя из проекта бюджета на 2021 год, следует ожидать дефицита бюджета в 270 млрд грн. Для сравнения, в госбюджет-2020 закладывался дефицит около 100 млрд грн, который в последствии после пересчета составил 300 млрд грн – в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и последовавшего из-за этого локдауна.

В проекте бюджета на 2021 год можно ожидать дефицита бюджета на том же уровне, что и в 2020 году, однако при оптимизации расходной части и привлечению средств через ОВГЗ показатель можно снизить, считают аналитики.

"Дефицит бюджета будет сказываться на своевременности выплат в бюджетном сегменте, а также может отложить запуск ряд государственных инвестиционных проектов",

– заметил в разговоре с UBR.ua гендиректор компании Pro-Consulting Александр Соколов.

По мнению эксперта, благодаря реформам, проведенным за последние несколько лет и накоплению Национальным банком золотовалютных резервов, украинская экономика может пройти конец 2020 и 2021 год без транша с незначительными потерями.

Неполучение транша МВФ не является критичным для украинской экономики, хотя и окажет негативное влияние на нее, поскольку продолжение сотрудничества с МВФ дает сигналы другим инвесторам (ЕС, ЕБРР и пр.).

"В целом в условиях пандемии и глобальной экономической нестабильности можно ожидать также международной поддержки в случае если Украина таки будет находиться на грани дефолта, хотя такого состояния до конца года мы такого не ожидаем",

– добавил Александр Соколов.

Важно при этом понимать, что оптимистичный прогноз возможен в условиях продолжения реформ, которых ожидают международные кредиторы, и в меньшей мере влияния эпидемиологической ситуации.

Согласно текущему сценарию курс гривны до конца года сохранится в нынешних пределах, а со следующего года будет зависеть от действий правительства.

Дальше – девальвация

Если говорить про экономику в целом, то Украина при техническом дефолте получит негативные кредитные рейтинги и, как следствие, рост стоимости займов.

Далее неминуемо начнется девальвация национальной валюты, рост учетной ставки НБУ и падение объемов банковского кредитования.

Бизнес опять столкнется с проблемами финансирования оборотных средств, рост инфляции снизит покупательскую способность населения и уменьшит прибыль. Затем "по цепочке" упадут налоговые поступления в бюджет.

"В таком случае государство может прибегнуть к "скрытой эмиссии": коммерческие банки получат от НБУ рефинансирование под 5-8% годовых, а потом купят у Минфина ОВГЗ под 10-12%. Подобные манипуляции окажут давление на валютный курс",

– заметил в разговоре с UBR.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлова.

Нерезиденты потеряют интерес к инвестициям в ОВГЗ и могут перейти к резкому сокращению своих позиций в этих бумагах. С полученными от продажи госбондов гривнами они придут на межбанк и будут способствовать еще большей девальвации украинской валюты.

Регулятор, в свою очередь, может вернуться к практике нормирования обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Все вышеперечисленное приведет к падению золотовалютных резервов Нацбанка и снижению его возможностей по поддержке курса гривны.

"Сам факт технического дефолта в сентябре следующего года оценивается пока как маловероятный, поскольку в сентябре текущего в условиях пандемии COVID-19 было выплачено $2,2 млрд без какого-либо глобального потрясения для экономики",