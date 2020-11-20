В Украине вырастет прожиточный минимум: сколько денег добавят

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Прожиточный минимум в Украине вырастет на 71 гривню. Повышение будет плановым. С 1 декабря прожиточный минимум составит 2189 гривен. Будет рост и в следующем году – на это планируют заложить еще 50 миллиардов гривен, сообщает NNS.

А еще хотят изменить систему расчета прожиточного минимума. Об этом новостям "Сегодня" эксклюзивно рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная: