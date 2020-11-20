Коли в Україні запустять 5G?

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Велика трійка мобільних операторів - "Lifecell", "Vodafone Україна" і "Київстар" - заявили, що всі інвестиції та зусилля спрямовані на розвиток 4G, а запуску 5G варто очікувати не раніше 2022 року.

Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на представників операторів мобільного зв'язку, передає Економічна правда, інформує NNS.

Зокрема, у "Vodafone Україна" планують запуск 5G у 2022 році.

За словами директора зі стратегії "Vodafone Україна" Дмитра Пономаренка, протягом найближчих років основною технологією передачі даних для більшості користувачів буде залишатися 4G.

"5G буде давати новий досвід там, де ці дві характеристики є вкрай важливими. Наприклад, для безпілотних автомобілів 5G допоможе ліквідувати небезпечну затримку сигналу на великій швидкості. Швидкодія роботів і уніфікація інфраструктури будуть важливими для промисловості. З рештою завдань успішно справляється і 4G",

- пояснив він.

За його словами, Vodafone у найближчому майбутньому зосередить інвестиції на розгортанні мереж 4 покоління на всій території України, а не на точковому впровадженні 5G.

"Перед телеком-компаніями сьогодні стоїть дуже амбіційне завдання - забезпечити національне покриття 4G в сільській місцевості, до кінця 2022 року 90% жителів України мають отримати доступ до швидкісного інтернету. Основні інвестиції будуть спрямовані на виконання цього завдання",

- сказав Пономаренко.

Він додав, що якщо тендер проведуть вчасно і Vodafone отримає в своє розпорядження частоти, необхідні для впровадження 5G, у кінці 2021 року, то нова технологія може з'явитися вже в 2022 році.

"Все залежить від умов конкурсу та частотного діапазону. 2022 рік - це мінімально можливі терміни початку будівництва мереж 5G. У будь-якому випадку перші зони покриття 5G будуть точковими, а ресурси операторів будуть зосереджені на реалізації прийнятих зобов'язань по 4G покриттю в невеликих населених пунктах і на дорогах",

- додав предствник "Vodafone Україна".

"У компанії lifecell погоджуються, що якісного 4G більш ніж достатньо для того, щоб пересічні абоненти змогли користуватися сучасними гаджетами і дивитися потокове відео, а 5G - це технологія міжмашинних комунікацій",

- йдеться у повідомленні.

"У компанії також відзначили, що для звичайного користувача цінність 5G полягає в сервісах, які почнуть розвиватися з появою цієї технології і в тому, який вплив вони матимуть на різні сектори економіки країни",

- додали в AIN.UA.

За словами представників lifecell, інвестиції в 5G можуть приpвести до уповільнення розвитку 4G в регіонах, що буде суперечити меморандумe, підписаним операторами і урядом, згідно з яким 95% населення України мають отримати доступ до 4G тільки до кінця наступного року

"Якщо держава хоче розвивати 5G-технологію, не зупиняючи при цьому розвиток 4G, то правильним рішенням було б надати операторам частоти під нову технологію в безоплатне користування. Інші варіанти можуть привести до уповільнення розвитку 4G в регіонах, при цьому в великих містах (де може бути потенційний попит) оператори запустять ще й 5G. Таким чином ми тільки посилимо вже існуючу цифровe нерівність",

- додали в lifecell.

При цьому, у компанії не розповіли про передбачуваний термін запуску 5G, але зазначили, що розгорнули тестовий сегмент 5G в своєму офісі.

"Ми вже розгорнули тестовий сегмент 5G в своєму офісі і досліджуємо можливості технології в поточних умовах. Однак ми вважаємо, що поки рано говорити про впровадження 5G. Оператори спочатку мають виконати свої ліцензійні зобов'язання щодо забезпечення покриття 4G по всій країні",

- йдеться у заяві компанії.

Водночас у "Київстарі" також заявили, що поки зосередяться на розвитку 4G.

"Українські мобільні оператори зосереджені на розвитку технології LTE/4G, яка на вітчизняному телеком-ринку не так давно. У найближчі 2 роки оператори планують забезпечити доступ до швидкісної передачі даних в мережах 4G для 90% населення",

- заявили у компанії.

"При цьому запуск 5G в Україні, на думку "Київстара", можливий не раніше 2023 року, хоча точної дати в компанії назвати не можуть, оскільки це буде залежати від проведення тендеру",

- пише AIN.UA.

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