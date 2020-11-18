Україна за тиждень втратила 65 млн. грн. через знижки Коломойському та Ахметову

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Державне підприємство "Енергоатом", яке контролює усі атомні електростанції країни, втратило 65 мільйонів гривень через знижки для підприємств, які пов'язані з олігархами Ігорем Коломойським та Рінатом Ахметовим. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Depo.ua.

Так, зазначається, що 13 листопада на аукціоні підрозділ "Енергоатом Трейдинг" з продажу електроенергії уклав угоди з ТОВ "Юнайтед Енерджі" та ТОВ "Д. Трейдинг".

Також наголошується, що "Юнайтед Енерджі" записано на директора Андрія Короткевича-Лещенка, який керував профспілкою дочірнього підприємства "Газ-Тепло" НАК "Нафтогаз Україна".

"Юнайтед Енерджі" постачає електроенергію на підприємства з орбіти групи "Приват" Ігоря Коломойського. Своєю чергою "Д. Трейдинг" входить до холдингу ДТЕК, який належить Рінату Ахметову",

– йдеться у повідомленні.

Під час аукціону вдалося продати 168 тисяч МВт-год нічної електроенергії. В торгах брали участь вісім фірм, але більшість обсягу – 85% – за низькою ціною у 650 гривень за МВт-год дісталося саме компаніям Коломойського і Ахметова. Ці угоди були проведені з 40% дисконтом спотової ціни на ринку на добу наперед.

За словами журналістів, зазвичай дисконти на електроенергію становлять не більше 10%. Решта покупців у той період купували енергію по 800-940 грн за МВт-год. Таким чином, тільки за два аукціону на одну тижні "Енергоатом Трейдінг" недоотримав понад 65 млн грн.

За декілька днів до цього, 11 листопада, "Енергоатом" продав 37 тисяч МВт-год базового навантаження за ціною, що була на 14% нижчою від поточної ціни на ринку на добу наперед.

Електроенергія була продана "Маріупольському меткомбінату ім. Ілліча" з групи Ахметова. На цій угоді "Енергоатом" недоотримав близько 5 млн грн прибутку (з урахуванням можливих знижок покупцеві)".