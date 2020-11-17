Хитра схема чоловіка Венедиктової: звільнився, отримав компенсацію і поновився на роботі (відео)

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Журналісти Bihus.info зазначають, що чоловік генпрокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився з посади, а потім поновився і отримав у ході цих маніпуляцій профіт у 750 тисяч гривень, - повідомляє NNS з посиланням на відповідний сюжет.

Журналісти зазначають, що заступник начальника департаменту кіберполіції Денис Колесник, звільнився зі служби, проте, поновився вже через 10 днів.

В ході своєї схеми він скористався одержанням разової фінансової допомоги та інших виплат на приблизно 750 тисяч гривень.