Інфляція в Україні прискориться: що буде з цінами

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До кінця 2020 року в Україні трохи прискориться інфляція. Про це заявив заступник голови Ради Нацбанку Василь Фурман в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє NNS з посиланням на Рубрику.

"Якщо ми говоримо про інфляцію, то станом на сьогодні вона в річному вимірі становить менше ніж 3%, але за прогнозами НБУ в кінці року вона прискориться, і грудень до грудня становитиме 4,1%. У наступному році за прогнозами НБУ інфляція буде складати трохи більше ніж 6%, є прогноз Кабміну трохи більше ніж 7%. У наступному році інфляція трохи прискориться, зростання економіки буде більше. Цього року, за прогнозами НБУ, падіння ВВП буде мінус 6%, в наступному зростання ВВП буде на рівні 4%",

— сказав він.

Фурман спрогнозував, що тотального зростання цін в Україні не очікується.

"Нацбанк минулого року надрукував сотні мільярдів гривень, але, з іншого боку, інфляція зменшувалася, і курс гривні посилювався. Необґрунтовану емісію грошей Нацбанк протягом останніх років не робив і робити не буде, якщо хтось думає, що ми будемо друкувати гроші, — це буде велика проблема з точки зору інфляції. Зростання цін не буде, гривня буде коливатися в тих межах, в яких вона сьогодні коливається",

— сказав він.