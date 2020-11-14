Чи мають магазини закривати непродовольчі відділи під час карантину вихідного дня – пояснення Ляшко

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Торговельним закладам, у яких відведено не менше 60% площі під продукти харчування, дозволено працювати під час карантину "вихідного дня", без обмеження торговельного асортименту. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу МОЗ.

Відповідну заяву зробив заступник міністра охорони здоров‘я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів та магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць",

повідомив Ляшко і додав:

"Ми стикаємося з випадками буквального трактування написаного у положенні. Варто зазначити, що відповідним пунктом постанови про карантин "вихідного дня" дозволено роботу супермаркетів та магазинів із площею 60% і більше під харчові продукти, без обмеження торговельного асортименту закладу".

Нагадаємо, кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження почали діяти 13 листопада і попередньо триватимуть до 30 листопада.

Карантин вихідного дня, серед іншого, передбачає, що зачиняються заклади торговельного і побутового обслуговування населення, окрім закладів торгівлі продуктами харчування (якщо мінімум 60% торговельної площі відведені для продажу їжі), пальним, лікарськими засобами та медичними виробами, ветеринарними препаратами.