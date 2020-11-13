Абонплата за газ злетить: українцям перерахують суми в платіжках

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Українці до кінця опалювального сезону будуть щомісяця отримувати нові платіжки за газ. Тариф перераховують виходячи з цін на біржі в кінці кожного місяця. Крім того, з 1 січня перерахують і абонплату на газ (це друга платіжка, т.зв. плата за трубу).

Як пише OBOZREVATEL, у Національній комісії з питань енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) розповіли, що підвищення "другого платежу" не уникнути, хоча точні цифри чиновники називати не поспішають, передає NNS.

За що і кому платити?

Абонплата – гроші, які ми платимо облгазам на утримання і обслуговування інфраструктури. Платити потрібно цілий рік, навіть якщо в якийсь місяць ви, наприклад, виїхали у відрядження й взагалі не користувалися блакитним паливом, абонплата все одно прийде в тому ж розмірі, як і завжди.

Отже, в кожному регіоні і у кожного облгазу є свій тариф на кубометр доставки газу. За період з жовтня по жовтень (так званий газовий рік) рахують весь обсяг використаного газу. Наприклад, за цей період ви витратили 400 кубометрів. Ці 400 кубометрів розділять на 12 місяців і помножать на тариф вашого облгазу.

Отримана сума – щомісячна абонплата.

Як зміниться тариф?

Членкиня НКРЕКП Оксана Кривенко в коментарі OBOZREVATEL розповіла: вартість абонплати дійсно буде змінюватися, нові тарифи ще не затверджені, але уникнути цього не вдасться. Зросли вартість роботи, помінялися розміри заробітної платні, змінилася економічна ситуація на підприємствах – все це врешті-решт призводить до зростання тарифів.

"Поки ще немає нових тарифів, я навіть не можу вам спрогнозувати Але, звичайно, зараз йде процедура, у нас є і методика, і буде потужність розрахована",

– говорить Кривенко. Можливий розмір подорожчання член НКРЕКП називати не стала.

Наразі немає навіть приблизних оцінок, так як на цьому етапі проходять громадські слухання, затверджується структура тарифу. Однак, залежно від регіону, зростання може становити 30% і більше.

"Перерахунок абонентської плати буде. Буде і за обсягом. Зараз ви платите, виходячи з того обсягу газу, який використовували в минулому опалювальному сезоні. А з першого січня порахують той опалювальний сезон, який в 2020-м закінчився. Якщо ви більше витрачали газу, то більше будете і абонплати платити ",

– розповіли OBOZREVATEL в пресслужбі Київенерго.

А якщо я тільки встановив лічильник або тільки заїхав у будинок?

З 2021 року всі українці, які користуються газом, зобов'язані встановити лічильники. Це потрібно не тільки для того, щоб розрахувати розмір абонплати, а й щоб взагалі залишитися з газом. Відповідно до Закону "Про комерційний облік" – це вимога для всіх.

У НКРЕКП OBOZREVATEL кажуть: ті, хто газом опалює будинки і квартири, вже з лічильниками. Залишилися тільки квартири, які газ використовують тільки для готування. Вони можуть подати заяву в свій облгаз і отримати квартирний лічильник безкоштовно.

Якщо ви тільки встановили лічильник, як розповіли в "Київобленерго", нараховувати будуть за нормативом споживання. У разі, якщо є газова плита і котел, це близько 25 грн.

Введення абонентської плати – частина реформи ринку газу. Завдяки тому, що платіжку розділили на дві складові (перша, газ, як товар, друга – за зміст труби), з 1 серпня українці самі можуть вибирати постачальника. Блакитне паливо буде йти за тими ж трубами, абонплату буде приймати той же облгаз, але, наприклад, замість газзбуту можна буде платити безпосередньо "Нафтогазу". А це можливість платити за іншими тарифами і отримувати інший сервіс.

Рости сума абонплати може навіть за умови, що сам газ дешевшає. Ремонт, оплата модернізації, зарплати співробітників, витратні матеріали – все це дорожчає з кожним місяцем.