В Україні пропонують підвищити податки на машини: скільки доведеться заплатити

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні низка "слуг народу" пропонує збільшити податок на машини з 25 тисяч гривень до 6 мінімальних зарплат (36 тисяч гривень з 1 січня 2021-го). Крім того, розширять і перелік автомобілів, за які потрібно щорічно платити в бюджет.

Про це пише OBOZREVATEL, передає NNS.

Таке нововведення передбачено в законопроєкті №3704. Зараз податок потрібно платити тільки за машини вартістю від 375 мінімалок (2,25 млн) і віком не більше 5 років. У нових правилах пропонують платити за авто ціною в 200 мінімалок (з 1 січня 1,2 млн грн) та віком до 8 років.

При цьому на машини, яким від 5 до 8 років, буде використовуватись інша податкова ставка – 3 мінімальні зарплати (18 тисяч гривень з 1 січня). Нововведення має допомогти частково компенсувати скасування акцизу на розмитнення авто, проти якого виступає Міністерство фінансів.

До речі, акциз на машини пропонують скасувати на догоду "євробляхерів", які відмовляються платити за розмитнення своїх автомобілів. Це може привести до втрат бюджету в розмірі близько 8 млрд грн. При цьому в проєкті бюджету на 2021 рік уже закладено дохід від акцизного збору на автомобілі в розмірі 6 млрд грн.

Раніше ми писали: Податки для ФОПів у 2021 зростуть: скільки платитимуть підприємці