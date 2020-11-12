В ООН заявили, что украинцы окажутся за чертой бедности из-за карантина

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Девять миллионов украинцев из-за эпидемии могут оказаться за чертой бедности. Такой вердикт вынесло Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, сообщает NNS со ссылкой на Сегодня.

Там объясняют, что у 40% украинских семей теперь по меньшей мере по одному безработному. Вдвое больше домохозяйств потеряли источники доходов, отмечают в ООН.

В Управлении отмечают, что социально-экономические последствия для регионов востока, где продолжаются боевые действия, станут катастрофическими.