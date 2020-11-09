Пенсионная реформа: что Кабмин предлагает принять до нового года

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В ближайшие дни в парламенте может быть рассмотрен законопроект о накопительных пенсиях – №2683. На одном из последних заседаний правительства было решено просить Верховную Раду рассмотреть его как первоочередной и полностью принять до конца 2020 года.

Что предлагает законопроект

Сайт "Сегодня" уже рассказывал о том, какой механизм обязательного пенсионного накопления (второго уровня пенсионной системы) предлагает этот законопроект, сообщает NNS ссылаясь на сайт Сегодня.

Коротко напомним: на первых порах существования второго уровня пенсионной системы предлагается 3% зарплаты перечислять на личный пенсионный счет работника (1% – из суммы, которую получает работник, и 2% платит работодатель).

При этом, чтобы не увеличилась налоговая нагрузка на бизнес, предполагается снизить размер взносов в солидарную систему – ЕСВ – на те же 2%. Со временем процент отчислений может быть увеличен до 7%.

Для координации работы второго уровня пенсионной системы законопроект предлагает создать новую юридическую структуру – Пенсионное казначейство. По сути, еще один Пенсионный фонд.

Но при этом деньги участников системы будут храниться в банках. А распоряжаться ими (инвестировать, заставлять работать) будут компании-администраторы – по аналогии с тем, как это происходит сейчас в системе добровольного пенсионного накопления (третьем уровне пенсионной системы).

Однако эксперты предвидят, что в процессе рассмотрения законопроекта система второго уровня пенсионного обеспечения может существенно измениться.

В частности, Министерство социальной политики настаивает, чтобы были учтены его предложения, а они фактически предлагают совершенно иную структуру второго уровня пенсионного обеспечения.

Что может измениться

1. Старт пенсионных отчислений.

Законопроектом предусмотрено, что он вступит в силу с 2021 года, а пенсионные отчисления начнут взиматься с 2023 года. Но, во-первых, законопроект уже почти год пролежал в парламенте, так что законодательную базу теперь вряд ли успеют подготовить к 2021 году.

Тем не менее Минсоцполитики предлагает ускорить запуск системы. То есть начать взимать платежи не с 2023, а с 2022 года.

Если законопроект окончательно примут до конца 2020-го, взносы на личный пенсионный счет начнут брать с 1 января 2022 года.

2. От Пенсионного казначейства могут отказаться.

На этапе обсуждения законопроекта наибольшие возражения вызывала идея создания Пенсионного казначейства. Эксперты высказывали опасения, что это приведет к монополизации системы и создаст высокие коррупционные риски. А кроме того, потребует много денег из бюджета для создания нового юрлица с нуля.

По мнению многих, внедрять обязательное пенсионное накопление вполне можно на базе существующей пенсионной инфраструктуры.

В Минсоцполитики также предлагают вводить обязательное пенсионное накопление на базе уже существующей пенсионной инфраструктуры. Это ускорит запуск системы и позволит избежать лишних расходов, считают в министерстве.

Как может выглядеть система

Государственное казначейство будет принимать взносы, вести их учет, перечислять часть денег в ПФУ.

Пенсионный фонд будет отвечать за персонификацию этих взносов, используя Реестр застрахованных лиц в качестве базы для централизации информации по принципу "единого окна".

Государственная налоговая служба будет контролировать уплату взносов.

Накопительные (негосударственные) пенсионные фонды и компании по управлению активами будут осуществлять накопление, управление, администрирование активов.

Что будет, если "передумают"

Напомним: вопрос о введении обязательного накопительного пенсионного обеспечения в Украине впервые был поднят в 2003 году, но с сих пор постоянно откладывался. Законопроект №2683 тоже уже залежался в Раде. Он был подан еще в декабре прошлого года, однако к его рассмотрению парламент пока не приступал.

Моделирование Всемирного банка показывает, что при нынешней системе через 15 лет пенсии в среднем будут составлять только 22% от зарплаты – при международном стандарте 40% (сейчас в Украине пенсии соответствуют 29% средней зарплаты).

С введением обязательного пенсионного накопления связывают и создание полноценного фондового рынка в Украине. Предполагается, что пенсионные сбережения граждан смогут осуществлять оборот на этом рынке и в случае успеха обрастать процентами.

Тем не менее закон запрещает компаниям, которые будут работать в системе обязательного пенсионного накопления, гарантировать вкладчикам, что они получат свои деньги с процентами.