В Украине пересмотрят цены на алкоголь: как Кабмин наполнит бюджет

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В Украине вместе с бюджетом страны на 2021-й, который уже приняли в первом чтении, Кабмин предлагает повысить целый ряд акцизов и налогов. Без таких новшеств денег в казне может не хватить.

Среди прочего ощутимо вырастут цены на алкогольные напитки и расширят список украинцев, которые должны платить налоги за свои машины, сообщает NNS ссылаясь на сайт Обозреватель.

Как и что подорожает из-за нового акциза

Перерасчет акцизов вместе с новыми критериями налога на машины позволит дополнительно собрать в бюджет примерно 2,7 млрд грн. Даже с учетом значительного повышения акцизов, ждать резкого роста цен не стоит.

Министерство финансов спрогнозировало, как перерасчет акцизов повлияет на конечную стоимость напитков. Учитывая, что его составляющая колеблется от 7,8% до 30,5, подорожание будет непропорциональным повышению акцизов.

Так:

бутылка водки (40%) подорожает с 89,4 до 92,93 грн;

пиво с 19,5 до 19,69 грн;

коньяк с 128,32 до 131,85 грн;

игристое вино от 89 до 90,22 грн;

крепленное вино от 49 до 49,78 грн.

Отметим, что речь идет фактически о минимальных ценах. При этом зависимо от производителя и характеристик напитка, цена может вырасти более существенно или же вообще не изменится (если бизнес решит компенсировать рост за счет снижения своей маржи).

"Ставки акцизного налога на алкогольные напитки предлагается увеличить на 11,6% с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2020 год – 111,6% (постановление Кабинета министров Украины от 29.03.2020 № 253)",