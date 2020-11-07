Курс до 35 гривен, новые цифры удивят украинцев: "До конца ноября..."

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Курс валют может измениться уже в скором времени. При этом эксперты отмечают, что большого падения гривны, скорее, всего не будет, передает NNS со ссылкой на Вести-UA.net.

"Учитывая достаточно успешное сглаживание Нацбанком панических настроений на валютном рынке как в марте, так и осенью, особого ослабления гривны ожидать не стоит. В ноябре мы ожидаем колебания в коридоре 28,5-29 грн/доллар, а к концу года – постепенное ослабление в пределах 29-30 грн/долл.",

– говорит финансовый аналитик Тарас Котович.

Эксперт Владимир Позний также считает, что до конца ноября курс может достичь отметки 29 грн за доллар, а к концу года подберется к отметке в 30 грн, но выше поднимется вряд ли.

А вот евро, возможно, испытает на прочность уровень 34 грн, а при резком ужесточении карантина возможен рост курса евро до 35 грн.

Отметим, по словам экономиста Александра Савченко, реальным в Украине сегодня является курс в районе 28,5 гривен за один "вечнозеленый".