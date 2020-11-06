З грудня "Укренерго" на 30% підвищить тариф на передачу електроенергії - рішення НКРЕКП

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Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) дозволила «Укренерго» підвищити з грудня цього року тарифи на передачу ресурсу на 30% або 72 грн до 312 грн за МВт-год.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго, пише zn.ua, інформує NNS.

"Затверджений регулятором тариф на грудень 2020 року є мінімально можливим, тому що покриває лише ті витрати, які компанія вже зазнала за фактом. Це, в першу чергу, відрахування до держбюджету за 2019 рік і компенсація витрат постачальникам універсальних послуг на оплату" зеленого "тарифу приватним домогосподарствам",

- йдеться в повідомленні.

Крім того, «Укрегерго» пропонує зафіксувати в структурі тарифу на передачу електроенергії ліміт коштів, які компанія може платити для компенсації витрат ДП Гарантований покупець і постачальникам універсальних послуг за "зелений" тариф у 2021 році. Відзначається, що це дозволить зменшити навантаження на учасників ринку, які платять за цим тарифом.

Нагадаємо, що з 1 серпня тариф для «Укренерго» на передачу електроенергії було встановлено на рівні 240 грн за 1 Мвт-год. «Укренерго» рекомендує підняти тариф до 640 грн за 1 МВт-год.

Повідомлялося, що згідно з прогнозами Мінфіну, в найближчі три роки - з 2020 по 2023 рік включно, - збитки "Укренерго" перевищать 26 млрд грн.

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