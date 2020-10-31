З другого листопада в Україні з'явиться нова монета номіналом 2 гривні (фото)

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Національний банк України від 2 листопада вводить в обіг пам'ятну монету "Андрій Ромоданов", пише OBOZREVATEL, передає NNS.

Монета номіналом 2 гривні виконана з металу нейзильбер. Про це повідомила пресслужба НБУ. Її діаметр 31 міліметр. Тираж – 30 тисяч одиниць. На одній стороні знаходиться портрет Ромоданова, роки його життя і рельєфне зображення мозку людини.

На іншій – державний Герб України, напис "Україна", логотип монетного двору і рік випуску.

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Довідка:

Андрій Петрович Ромоданов (11 листопада 1920, Лубни, Полтавська губернія, Українська СРР — 5 серпня 1993, Київ, Україна) — український нейрохірург, творець наукової школи.

За участю Ромоданова розроблена ефективна методика відновного лікування порушень рухових функцій після травм, судинних захворювань і видалення пухлин головного мозку; при інституті створено відділ реабілітації і на його базі функціонує перша в СРСР кафедра реабілітації невролого-нейрохірургічних хворих Київського інституту удосконалення лікарів. А. П. Ромоданов є творцем наукової школи нейрохірургів в Україні. Він був головним нейрохірургом Міністерства охорони здоров'я Української РСР.

Раніше, 7 жовтня Національний банк випустив в обіг нову пам'ятну монету номіналом 2 гривні.

3 червня Національний банк випустив в обіг монету номіналом 10 гривень. Згодом нові гроші повністю займуть місце чинних банкнот.

Головна причина — паперові купюри швидко зношуються, їх доводиться часто замінювати, а монети слугують у рази довше.