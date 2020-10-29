Деньги из COVID-фонда отправят на съемку сериалов

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Кабинет министров Украины разрешил тратить на отдельные этапы производства патриотических сериалов деньги из Фонда борьбы с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры и информационной политики.

"Это позволит более эффективно использовать 100 млн грн, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса",

– рассказали в Минкульте.

В предыдущем постановлении Кабмина на тему эту указывалось, что денежные средства должны быть использованы на съемки сериалов к концу нынешнего года.

"Поэтому возникла необходимость предусмотреть возможность их использования не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов (этапов)",

– пояснили в Минкульте.