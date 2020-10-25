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Эра дешевого газа, которая началась весной этого года, проходит, и цены на голубое топливо будут расти до конца зимы, заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время экспертной онлайн-дискуссии ENERGY INSIDE, передает NNS со ссылкой на Соцпортал.

Мы видим, что цена на газ растет, и уже сегодня она более 180 долларов. И очевидно, что такой тренд продлится до зимы или до окончания зимы. Я думаю, что эра дешевых энергоресурсов, которая началась весной этого года, проходит. Говоря дипломатично, цены будут на таком среднем уровне и достаточно стабильными,

– сказал он.

Герус отметил, что в Украине происходит либерализация рынка газа, что предоставляет возможности для газовых компаний, но не всегда является положительным для потребителя.

У нас происходит либерализация рынка газа. Это всегда хорошо для компаний, но не всегда хорошо для потребителей, если нет достаточной конкуренции,

– подчеркнул председатель комитета Рады.

В Европе цена на газ выросла до $181 за тысячу кубометров. На прошлой неделе в среднем цена была на $10 ниже – $171.

Напомним, с 1 августа 2020 года в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.