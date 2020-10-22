Стало відомо, скільки українців легально працює в Польщі

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У Польщі легально працює близько 700 000 іноземців. Більшість з них – українці, повідомляє NNS з посиланням на Ліга.Бізнес.

Кількість українців, які мають поліс соціального страхування і працюють легально в Польщі, становить 507 000 осіб, за даними на кінець вересня 2020 року. Про це пише видання bankier.pl з посиланням на дані Голови Фонду соціального страхування (ZUS) Гертруди Ушчинської.

"Згідно з останніми даними, найбільша кількість іноземців, що мають поліс соцстрахування, українці – 507 000 осіб, білоруси – 46 200 і грузини – 11 100",

– цитує видання главу відомства.

За словами Ушчинської, у вересні зафіксовано рекордну кількість іноземців, зареєстрованих у Фонді соцстраху - 689 000. Це на 31 000 більше, ніж у серпні.

Після закриття кордонів через карантин в березні, в наступні три місяці число зареєстрованих іноземців скоротилося на 10%. Після відкриття кордонів у червні зростання кількості приїжджих відновилося, повідомила Ушчинська.

"Серед тих іноземців, хто має соцстраховку – 409 000 наймані робітники, 21 500 мають свій бізнес, решта – працюють за довгостроковими преіміум контрактами",

– пояснила глава польського соцстраху.

Вона додала, що з усієї кількості іноземців, які отримували поліс соцстрахування протягом останніх 16 років – 75% українці.