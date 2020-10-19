Турецька компанія хоче приватизувати українські енергетичні підприємства

Завантажте мобільний додаток сайту

Туреччина зацікавлена в приватизації українських енергетичних підприємств. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Офіс президента України.

Турецька компанія Aksoy Ventures, яка поєднує діяльність у генерації електроенергії, дистрибуції палива та промисловому будівництві, зацікавлена в приватизації українських енергетичних підприємств та реалізації інфраструктурних об'єктів. Про це повідомила прес-служба офісу президента України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Aksoy Ventures, яка поєднує діяльність в генерації електроенергії, дистрибуції палива і промисловому будівництві, зацікавлена в приватизації українських енергетичних підприємств і реалізації інфраструктурних об'єктів",

- сказано в повідомленні.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що Україна особливо зацікавлена саме в турецьких інвестиціях.

«Україна зацікавлена у подальшому зростанні турецьких інвестицій та реалізації спільних проектів, серед іншого інфраструктурних, на умовах державно-приватного партнерства. Найближчим часом буде затверджено перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів. До нього, зокрема, будуть включені проекти державно-приватного партнерства у транспортній сфері. Також в Україні формується нова законодавча платформа – це законопроект щодо «інвестнянь», який значно посилить привабливість України для інвесторів»,

- цитує прес-служба його слова.

Раніше ми повідомляли: У України вкрали майже всю державну землю – голова Держкадастру