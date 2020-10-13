Стало відомо, на скільки в Україні побільшало безробітних за рік

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Кількість безробітних в Україні за рік зросла на 59% (159 тисяч людей) і становить 427 тисяч. А з початку карантину, 12 березня, статус безробітного офіційно отримали 525 тисяч людей, що на 53% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода, яке надеє офіційні дані Державного центру зайнятості.

"Найбільш суттєве зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях та м. Києві (в 1,8–2,8 раза). При цьому в Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32–38%",

– зазначили у центрі.

При цьому за той же період 342 тисячі українців знайшли роботу через центри зайнятості. Правда, вакансій стало на 34% менше, ніж у 2019 році.

Наразі роботодавці шукають в основному робітників, продавців, вчителів та некваліфікованих працівників.

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