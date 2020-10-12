Топ-15 банків, в яких українці розміщують великі депозити

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Національний банк України оприлюднив дані про те, в яких банках вкладники розміщують великі депозити — на суму понад 200 тис. грн. У звіті регулятора відображені дані по банках — членах Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), передає «Мінфін», інформує NNS.

Підсумки 8 місяців

У НБУ повідомляють, що загальна сума вкладів у банках-членах ФГВФО становить 554,52 млрд грн, з них в інвалюті — 235,78 млрд грн. Порівняно з минулим роком їх сума збільшилася на 80,1 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті — на 40,82 млрд грн.

Сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізосіб перевищує 323,27 млрд грн.

У статистиці не відображені дані по Ощадбанку, оскільки він не є членом ФГВФО. Розміщені в держбанку депозити держава гарантує в повному обсязі.

Повернути депозити інших банків у разі їх банкрутства повинен Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Сума виплат від ФГВФО обмежена 200 тис. грн.

Кому довіряють більше

«Мінфін» окремо проаналізував, в яких банках українці тримають найбільше депозитів на суму від 200 до 500 тис. грн і понад 500 тис. грн.

Топ-15 банків, яким довіряють суми від 200 тис. грн до 500 тис. Грн

Загальна кількість вкладів від 200 тис. грн до 500 тис. грн у всіх банках становить станом на 01 вересня поточного року 110,45 млрд грн. Порівнянні з 2019 роком їх сума збільшилася на 16,5%, майже так само зросла кількість вкладників.

Топ-15 банків, яким довіряють суми 500 тис. грн і вище

Загальна сума великих вкладів у розмірі від півмільйона у всіх банках становить станом на 01 вересня 2020 року 225,3 млрд грн. Порівняно з 2019 роком їх сума збільшилася на 21%, а кількість вкладників зросла більш ніж на 20%.

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Нюанси

За підсумками 8 місяців найпопулярнішим банком серед великих вкладників залишається Приватбанк. Як виявилося, в обох рейтингах присутня велика частина банків, які увійшли до топ-15.

Є банки, в яких немає великих вкладів на суму понад 500 тис. — це УБРР та Альпарі Банк. Однак в цих банках практично немає і вкладів від 200 тис. до 500 тис. грн — 2 і 1 відповідно.

Є банки, які взагалі не мають вкладів фізичних осіб, оскільки працюють тільки з корпоративним сектором. Це ING Банк і Дойче банк.