"Укроборонсервіс" замовив у Гладковського шість бронемобілів за 44 мільйони

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Державне підприємство Укроборонсервіс, яке є «дочкою» Укроборонпрому, замовило 6 бронеавтомобілів у компанії, яка належить «Богдан Моторс» Олега Гладковського. Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на дані у системі «Прозоро», передає Громадське, інформує NNS.

Шість броньованих автомобілів для ЗСУ коштували 44,49 мільйонів гривень. Причому така покупка звільнена від оподаткування.

Транспорт мають доставити до 20 листопада. До цього часу Укроборонсервіс має виплатити 70% авансу, тобто понад 31 мільйон гривень, ДочП «Автоскладальний завод №2» ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс». Решту коштів виплатять після доставки транспорту.

Укроборонсервіс, як частина державного концерну Укроборонпром, серед іншого виготовляє для української армії машини артилерійської розвідки «Барс-8АР» на базі легкого бронемобіля «Барс-8».

Сам «Барс-8» виготовляє корпорація «Богдан» у Черкасах спільно з ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Практика» Олега Висоцького. Його збирають на платформі пікапа Dodge Ram.

У виданні Міністерства оборони України повідомляли, що такий автомобіль ввели до переліку озброєння ЗСУ з 2020 року.

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Що не так із Гладковським?

Олег Гладковський ㅡ власник «Богдан Моторс», колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони та близький друг колишнього президента Петра Порошенка. Раніше власником «Богдану» був Порошенко, але пізніше обміняв компанію Гладковському на його долю у «Рошені».

Минулого року Олег Гладковський та його син Ігор стали фігурантами гучної справи про розкрадання в Міністерстві оборони України. У лютому 2019 року журналісти з проєкту Bihus.Info опублікували масштабне розслідування про схеми при закупівлях в «оборонці». За оцінкою розслідувачів, сума, яку заробили на схемі, — щонайменше 250 мільйонів гривень.

Основою для розслідування став анонімний лист з архівом листувань фігурантів схеми, який журналісти отримали восени 2018 року. За своїми даними вони встановили, що лист є автентичним.

Після публікації розслідування журналістів, правоохоронці почали своє. Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозри 7 фігурантам справи про розкрадання в оборонній сфері, зокрема й Олегу Гладковському. У межах розслідування Національне антикорупційне бюро вилучило 15 томів документів про роботу Міноборони з «Богданом».

Наразі НАБУ та детективи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили слідство щодо Олега Гладковського. Його звинувачують у використанні службового становища для отримання неправомірної вигоди. Правоохоронці направлять обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду.