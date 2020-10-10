Приватбанк тимчасово зупинить роботу всіх сервісів

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Приватбанк тимчасово зупинить роботу всіх своїх сервісів. Це пов’язано з підготовкою до Дня холостяка і Чорної п'ятниці. Фінансова установа буде оновлювати програмне забезпечення процесингу, повідомляє NNS з посиланням на прес-службу Приватбанку.

ПриватБанк проведе планове оновлення програмного забезпечення свого процесингового центру, щоб забезпечити надійну роботу в високий сезон купівельної активності, який починається з Дня холостяка в китайських онлайн магазинах та завершується різдвяними розпродажами по всьому світу.

Як повідомила прес-служба ПриватБанку, технологічні роботи з оновлення процесингу відбудуться 11 жовтня 2020 року. Як завжди, банк проведе їх у ніч з суботи на неділю, коли більшість клієнтів не проводять операцій і відпочивають. А команда з більш ніж 100 фахівців банку за одну ніч не тільки перезавантажить процесинг, а й налаштує ефективну роботу всіх пов'язаних з операціями по карткам систем і сервісів банку.

У період перезавантаження процесингового центру, 11 жовтня з 00-30 і до 07-30 годин ранку, банк короткочасно призупинить проведення транзакцій по картках, роботу Приват24 для фізичних осіб і Приват24 для бізнесу. Під час технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

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