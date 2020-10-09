В Україні успішно завершили випробування некерованих авіаційних ракет РС-80 (відео)

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ДАХК "Артем", що входить до складу Укроборонпрому, завершила випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80, виготовлених для потреб державного замовника – Міністерства оборони України. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу ДК «Укроборонпром».

«Вогневі випробування пройшли успішно, підтвердивши відповідність продукції технічним вимогам та високим стандартам якості»,

— йдеться у повідомленні.

Як зазначають в Укроборонпромі, вироби готові до дострокової передачі замовнику. Також в компанії очікують збільшення державного замовлення на даний перспективний вид боєприпасів.

PC-80 – некерований реактивний снаряд повітряного базування з кумулятивно-осколковою бойовою частиною. Призначений для ураження броньованих цілей, танків, бронетранспортерів, САУ, а також неброньованих наземних цілей, ракет, пускових установок, радіолокаційних станцій, літаків на стоянках, живої сили противника, фортифікаційних споруд та інших цілей.

Ракети РС-80 можуть застосовуватися не тільки для комплектації авіації, а також у складі озброєння перспективних наземних платформ, і навіть на десантно-штурмових катерах.

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