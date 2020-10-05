На платних камерах в СІЗО держава заробила перший мільйон

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Продаючи місця у платних камерах слідчих ізоляторів, Міністерство юстиції вже заробило перший мільйон гривень. За ці гроші покращують умови у безкоштовних камерах, передає Громадське, інформує NNS.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, найбільше заробив Київський слідчий ізолятор — 621 507 гривень.

Нещодавно міністр показав на фото черговий ремонт 12-місної камери у Київському СІЗО, який обійшовся у 61 200 гривень.

Нагадуємо:

Перші платні камери з'явилися 8 травня у СІЗО Києва. Вартість розміщення у такій камері в Києві залежить від терміну, за який платять: за добу — 2 000 грн, за тиждень — 8 000 грн, за місяць — 12 000 грн. Згодом вони з'явилися і в інших містах, зокрема Вінниці та Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

А в липні Міністерство юстиції запустило нову послугу: подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у СІЗО. Якщо людину, у якої буде такий сертифікат, візьмуть під варту, вона зможе потрапити у камеру з поліпшеними умовами утримання.

У Мін'юсті кажуть, що за допомогою платних камер хочуть прибрати корупцію, коли за кращу камеру платили неофіційно. Тепер гроші офіційно надходять до бюджетного спецфонду.