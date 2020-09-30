У Мінекономіці прогнозують інфляцію

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У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозують зростання інфляції на початку наступного року. Про це йдеться в огляді інфляції за серпень, оприлюдненому на сайті Мінекономіки, повідомляє NNS з посиланням на Ліга.Фінанси.

"В результаті поступового насичення економіки грошима для її пожвавлення можливе зростання інфляції"

- йдеться в огляді відомства.

На даний момент, незважаючи на деяке пом'якшення, цінова динаміка йде в ногу з прогнозом (зростання на 5,9% на кінець року). А ось на початку 2021 року зростання цін прискориться, в результаті накопичувального ефекту, кажуть в Мінекономіки.

Міністерство зазначає, що за підсумками серпня дефляція склала 0,2%. Однак у річному вираженні зростання цін прискорилося до 2,5%. Мінекономіки пояснює це серпневим підвищенням вартості комунальних послуг.

Зростання цін з початку року, як заявляє Міністерство, склало 1,2%.

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