Стали известны цены на автомобили Lada сборки ЗАЗ - уже в продаже

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На украинском рынке официально стали доступны новые автомобили Lada, собранные в Украине. А именно, их сборку осуществляет Запорожский автомобильный завод.

На официальном сайте Lada в Украине появился прайс-лист на продукцию, в котором большая часть автомобилей отмечены, как произведенные на ЗАЗе. Годы выпуска машин украинского производства – 2019 и 2020, передает NNS со ссылкой на obozrevatel.com.

Из этого же прайса следует, что в Украине локализовали почти весь модельный ряд АвтоВАЗ: Lada Granta, Lada XRay, Lada Largus, а также Lada Vesta Sedan и SW Cross.

Автомобили доступны в разных версиях и комплектациях. Самая дешевая "Лада" украинской сборки – это базовая "Гранта" с 98-сильным мотором и 4-ступенчатой автоматической КПП, она оценена в 216 530 грн. А вот самый дорогой автомобиль – Vesta SW Cross 18 на "механике" за 381 680 грн.

Из этого же прайс-листа следует, что "Лады" украинского производства немного дешевле тех, что производятся на родине, в России. Например, собранная в РФ Lada XRay стоит 322 960 грн, а его "собрат" из Украины в аналогичном исполнении – 315 620 грн.

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