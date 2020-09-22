Витік документів FinCEN: Янукович, Курченко, Фірташ і Тимошенко могли здійснювати сумнівні оборудки через банки Латвії

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Зі злитих журналістам-розслідувачам документів Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами Мінфіну США (FinCEN) випливає, що українські політики й олігархи могли використовувати банки Латвії для здійснення сумнівних фінансових операцій, пише Громадське, передає NNS.

Про це йдеться в розслідуванні латвійського видання Re:Baltica, яке переказало «Слідстфо.Інфо».

Як показало дослідження документів FinCEN у період з 2000 по 2017 рік, багато банків співпрацювали зі злочинцями та допомагали відмивати гроші від наркотрафіку, торгівлі людьми, корупції тощо. До переліку увійшли найбільші банки світу.

Розслідування показало, що банки співпрацювали з відомими публічними особами. Відмивались кошти Пола Манафорта, Володимира Путіна, українських олігархів. У документах є компанії, пов’язані з Коломойським, Ахметовим, Клюєвим та іншими відомими українцями.

Більше про це NNS писала тут: Найбільші світові банки роками дозволяли злочинцям відмивати гроші і уникати санкцій

Віктор Янукович. У документах FinCEN згадуються дві компанії, пов’язані із сім’єю Януковича — «МАКО Холдинг» (її контролював син президента-втікача Олександр) і Fineroad Business (її розслідувачі називають пов’язаною із самим Януковичем).

Дочірня компанія «МАКО Холдинг» надсилала до компаній із латвійськими рахунками кілька платежів і отримувала від них кошти. Ці операції здійснювалися через латвійські Aizkraukles Banka (тепер ABLV Bank) та Baltikums Bank.

А Fineroad Business мала власний рахунок у латвійському Міжнародному балтійському банку та кілька разів переказала з нього загалом 2,3 мільйона доларів на власний рахунок в українському банку під виглядом «інвестицій».

Юридична фірма Averlex, яка представляє інтереси Януковича та його сина Олександра в Україні, від коментарів відмовилася. У Міжнародному балтійському банку журналістам не змогли підтвердити, чи обслуговували вони колись Януковича чи Fineroad Business.

Дмитро Фірташ. Із документів FinCEN випливає, що український олігарх міг використовувати вже закритий банк Trasta Komercbanka для відмивання коштів через купівлю ювелірки та вкладання в нерухомість.

Американський регулятор у звітах підозрював, що ці фінансові операції, здійснені в 2012-14 роках, є прикриттям для переказу коштів через офшори й хабарів українським чиновникам. До прикладу, один із офшорів, який переказав у Латвію через Trasta Komercbanka 68 мільйонів доларів, пов’язаний із Фірташем, стверджують розслідувачі.

Адвокат Фірташа відмовився спілкуватися із журналістами Re:Baltica.

Сергій Курченко. Один із близьких соратників Януковича і ексмільярдер користувався послугами латвійського банку ABLV для своїх фінансових операцій — на рахунках Курченка там зберігалися 80 мільйонів доларів. У 2015 році їх арештували.

Як стверджують розслідувачі, банк продовжує обслуговувати принаймні дев’ять пов’язаних із Курченком рахунків попри те, що проти олігарха у 2015 році у США ввели санкції. Зокрема, через ABLV компанія Prosperity Developments SA отримала від компаній, пов’язаних із Курченком, 5 мільярдів доларів «на пальне».

Журналісти не змогли зв’язатися з Курченком, а ABLV наразі перебуває у стадії ліквідації й публічно коментувати свої операції не може, повідомили в банку.

Юлія Тимошенко. У документах FinCEN згадуються дві компанії з белізькою реєстрацією, які можуть бути пов’язані з українською політикинею. За допомогою їхніх рахунків у латвійському PrivatBank загалом провели майже 16,5 мільйона доларів. Сталося це протягом березня-грудня 2014 року — невдовзі після звільнення Тимошенко із в’язниці.

Зараз компанії неактивні. У латвійському PrivatBank відмовилися розмовляти із журналістами, а пресслужба партії Тимошенко «Батьківщина» на запити розслідувачів не відповіла.

Фото: Reinis Hofmanis/Scanpix