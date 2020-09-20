Шмигаль зробив заяву з приводу скорочення фінансування субсидій

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що, незважаючи на зменшення фінансування житлових субсидій у проекті Державного бюджету на 2021 рік на 2,7 млрд гривень, або на 7%, з 39,3 млрд гривень, передбачених у держбюджеті-2020, до 36,6 млрд гривень, їх вистачить усім, хто їх потребує. Про це NNS повідомляє з посиланням на Главком.

Відповідну заяву Шмигаль зробив у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Сума субсидій-вона дійсно трохи менше – але з урахуванням того, що в цьому році ціна газу буде найбільш дешевою за останні 5 років, з урахуванням того, що піднялася і підніметься мінімальна заробітна плата, ми піклуємося про зростання доходу людей. Враховуючи ці показники, ми впевнені і дуже уважно порахували: субсидій вистачить, і там сума закладена з запасом, в цьому бюджеті... Будьте спокійні, субсидії будуть виплачуватися всім, хто буде цього потребувати, суми достатньо»,

– сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що, за логікою уряду, суми субсидій повинні знижуватися у зв'язку із зростанням доходів громадян і зниженням кількості потребують цієї допомоги.

У той же час він зазначив, що в разі необхідності уряд виступить з ініціативою, і він не сумнівається, що депутати Верховної Ради підтримають збільшення фінансування субсидій.

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