Зеленський поставив завдання провести в Україні Олімпіаду - міністр спорту

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Президент України Володимир Зеленський поставив уряду завдання домогтися права провести Олімпійські Ігри, хоча це й дуже дороге задоволення. Про це в інтерв’ю «Tribuna» заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, пише Громадське, передає NNS.

«Президент поставив задачу привезти Олімпіаду в Україну. Але для цього потрібна матеріально-технічна база. Зараз ми дивимось, можливо це чи ні. Якщо можливо, то що потрібно збудувати»,

— сказав Гутцайт.

Він уточнив, що тиждень тому Зеленський доручив йому підготувати технічне завдання, що необхідно для проведення Олімпіади. Мінспорту вже його готує.

«Дадуть нам Олімпіаду чи ні — це вже друге питання. Головне, що ми знову будемо будувати спортивні об’єкти, на яких потім будуть тренуватись українці»,

— додав міністр.

На зауваження журналіста, що в Україні достатньо інших галузей, яким необхідні кошти для розвитку, міністр відповів, що з таким підходом «ми ніколи нічого не проведемо».

«Чому не провести всесвітню Універсіаду? Чому не провести чемпіонат світу? Це ж приїжджають іноземці, привозять кошти. Це ж поштовх в інфраструктурі — готелі, спортивні об’єкти. Якщо з розумом підійти та збудувати об’єкти, які не будуть простоювати»,

— заявив Гутцайт.

Проведення Олімпійських Ігор вимагає колосальних коштів, яких в України немає, тим більше в умовах коронакризи, яка вдарила по економіці. Ми — країна, в якій у наступному році дефіцит бюджету складатиме 270 мільярдів гривень, тобто майже 10 млрд доларів.

«Tribuna» для прикладу склала список найдорожчих Олімпіад в історії.

Водночас Гутцайт навів приклад Євро-2012 як успішно проведених змагань.

«От ми провели Євро-2012. Ви бачили, як нація об’єдналась? Супер! Як всі вболівали, як би комусь не було погано»,

— сказав він.

Попри атмосферу свята, яка справді була в країні на Євро, економічно змагання не дали поштовху — на них витратили близько 5 мільярдів доларів, смішно вважати, що їх можна було відбити на туристах за 1 місяць. Також не було сплеску відвідування України туристами й після Євро, а перед турніром інвестори не дуже зацікавились участю в підготовці, тому об’єкти для Євро будували коштом держави.

Крім цього, після Євро багато з таких об’єктів не використовуються або використовуються не на повну. Як приклад, «Арена-Львів» має великі проблеми із регулярним використанням (тобто вона не дуже й потрібна), а також має борги. На території НСК «Олімпійський» також є занедбана територія.

«А ми будемо робити все так, щоб ввести в експлуатацію… Будемо над цим працювати. Президент поставив завдання — ми будемо його виконувати»,

— відповів на це міністр спорту.

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