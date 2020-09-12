На отримувачів субсидій чекають жорсткі перевірки

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Отримувачів субсидії в Україні з кожним роком перевіряють все ретельніше. Наразі створена спеціальна платформа і запущена трьохетапна верифікація. При цьому, як відомо, бюджет на субсидії значно скоротили, повідомляє NNS з посиланням на Перший Діловий.

У Головному фінансовому відомстві країниуточнили, що істотних змін не відбулося, нечесних одержувачів соцдопомоги почали виявляти ще в 2016 році. Зараз же недобросовісним громадянам обдурити державу буде складніше.

Перевірка проводиться наступним чином: перед призначенням виплати, при отриманні виплати, протягом трьох років після скасування виплати.

Інформація про Одержувача субсидії буде збиратися наступна: чи є зареєстрований автомобіль, реквізити документів.

Також перевірятимуть чи не було у особи несанкціонованого перетину кордону України. Збиратимуть інформацію про сплату штрафів, чи не привозила особа на територію України авто або інший транспорт. Крім того, будуть перевірятися джерела доходу.

Якщо порушення будуть виявлені, особу змусять повернути гроші, а якщо вона відмовиться, то органи соцзахисту подадуть до суду.

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