Гарантовану суму банківського вкладу збільшать до 600 тисяч

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Рада з фінансової стабільності на засіданні 2 вересня підтримала підвищення суми гарантії вкладів із 200 до 600 тисяч гривень, пише Економічна правда, інформує NNS.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Таке підвищення рекомендували здійснити після конвертації поточних зобов'язань Фонду гарантування перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання. Це дасть можливість Фонду підвищити гарантії по вкладам.

За даними Фонду гарантування, повністю захищені вклади (до 200 тис грн) 98,4% вкладників у банках-учасниках Фонду. За сумою гарантіями Фонду повністю покривається 43,1% вкладів, що складає 204,24 млрд грн.

Нагадаємо:

Поріг в 200 тис. грн для відшкодування вкладів було встановлено в вересні 2012 року.

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