Коли долар стане дорожчим 28 гривень: прогноз експертів

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За минулі вихідні ситуація на валютному ринку особливо не змінилася: курси долара і євро продовжують зростати. З п'ятниці, 4 вересня, американська валюта подорожчала на 4 копійки, а європейська — на 13 копійок.

Так, 7 вересня НБУ встановив офіційні курси на рівні 27,73 грн за долар і 32,86 грн за євро. Курс гривні продовжує знижуватися і на готівковому валютному ринку. В обмінниках долари можна здати в середньому по 27,58 грн, купити — по 27,81 грн. Євро — здати по 32,40 грн, купити — по 32,87 грн.

«За минулий тиждень курс долара до гривні незначно виріс, досягнувши позначки 27,75 грн за долар, — зазначив аналітик компанії «Альпарі» Максим Пархоменко. - Загальний тижневий приріст склав близько 25 копійок. Гривня знижувалася по всьому спектру ринку. Готівкова гривня просіла в ціні на 30 копійок, діставшись до позначки в 27,80 грн., - повідомляє NNS з посиланням на Факти.

На відкритті торгів у понеділок гривня утримує свої позиції і торгується нейтрально. До максимумів поточного року гривні залишилося всього 15 копійок. Враховуючи відсутність новин на ринку, пройти цю позначку буде складно.

«У той же час, якщо курс зможе пройти цей рівень і піднятися вище 28 грн, то на ринку може початися невеликий ажіотаж, що може підвищити котирування до 28,50 грн за долар. У парі з євро у гривні аналогічні позиції. Національна валюта зберігає потенціал зниження до 33 гривень за євро»,

- прогнозує Пархоменко.

На думку експертів, на курс національної валюти може вплинути формування урядом державного бюджету на наступний рік.

«Курс гривні в понеділок, 7 вересня, знизився до позначки 27,82 грн за долар за ціною продажу, — розповів керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. - Така динаміка спостерігається на тлі повідомлення про те, що Уряд України закладає в проект Державного бюджету на 2021 рік зростання ВВП на рівні 4,7%, близько 6% дефіцит бюджету і курс 29 гривень за долар. Закладається в бюджет курс трохи оптимістичніше, ніж передбачався в цьому році, — 29,5 грн за долар, але все ж істотно нижче поточних рівнів».

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