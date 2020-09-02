НБУ виводить з обігу 25 копійок та старі банкноти 1 і 2 грн

Завантажте мобільний додаток сайту

Національний банк України з 1 жовтня виводить з обігу монети номіналом у 25 копійок, зразку до 2003 року, та паперові банкноти 1 і 2 грн та монети 1 гривня зразка 1996 року. Про це йшлося на брифінгу Нацбанку, повідомляє Громадське, інформує NNS.

Так, з 1 жовтня монетами 25 копійок не можна розплачуватися. Проте до 30 вересня 2021 року їх можна здати у всі банки, а до 30 вересня 2023 року — у Нацбанк та чотири уповноважені банки: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ. Потім монети утилізують.

Монети 10 копійок залишаються в обігу для зручності, адже ціни округлюються до 10 під час розрахунку готівкою. Надалі розплачуватися можна і 50 копійками.

А що з банкнотами?

Також із 1 жовтня з обігу активно виводитимуть старі банкноти 1 та 2 грн і монету номіналом 1 грн, які ввели у 1996 році. Наразі таких банкнот лише 2% і ними майже не користуються.

Цими банкнотами можна розплачуватися, але коли вони потраплять до банків — їх вилучать, а потім знищать.

Банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003–2007 років та монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року, поки що залишаться дійсним платіжним засобом. Ними можна буде розраховуватися. Але в обігу їх ставатиме дедалі менше, а їхнє місце займуть «сріблясті» монети номіналом 1 та 2 гривні зразка 2018 року випуску.

Навіщо це роблять?

Для оптимізації монетно-готівкового ряду. Такі зміни не призведуть до втрат, але зменшать витрати банків, пояснюють у НБУ. Адже тепер створення монет дорожче за їхній номінал.

Також зміни мають спростити розрахунки та підвищити якість готівки в обігу.

Взагалі до весни 2023 року в обігу мають залишитися 6 номіналів монет: 10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень, а також 6 номіналів банкнот: 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень.

Яких монет уже немає в обігу?

У жовтні 2019 року з обігу вилучили монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Вони перестали бути платіжними засобами, тобто розрахуватися ними неможливо.

Водночас Нацбанк вводить нові монети номіналом 1, 2 та 5 грн, а також банкноту номіналом 1000 грн.

Фото УНІАН