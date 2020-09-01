Стартували інспекційні перевірки роботодавців: як дізнатися, чи прийдуть до вас

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До 1 вересня 2020 року представники ДПС, ПФУ, центрів зайнятості, органів місцевої влади та місцевого самоврядування, Нацполіції проводили роз'яснювальну роботу про заплановані інспекційні заходи. А починаючи із 01.09.2020 р. почалися інспекційні заход. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бухгалтер.UA.

Перевірятимуть роботодавців, які мають найвищий ризик застосування незадекларованої праці. Це суб'єкти, у яких обсяг наданих послуг (виконаних робіт) не відповідає фактичній чисельності найманих працівників, у яких відбулося зменшення кількості найманих працівників під час карантину та відсутня позитивна динаміка працевлаштування після пом'якшення карантинних заходів, а також ті, які приховують трудові відносини, замінюючи їх іншими видами цивільних або господарських відносин.

Відповідну інформацію оприлюднила Державна служба зайнятості. Напередодні про старт трудових перевірок розповідали податківці.

Відзначають, що в рамках інформаційної кампанії безпосередніми візитами інспекторів охоплено майже 155 тис. роботодавців. Розбіжність між фактичною чисельністю працівників і кількістю оформлених трудових договорів становить майже 100 тис. осіб.

Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу CONTR AGENT.

Наголосимо, що тимчасово, по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, заборонені планові перевірки. А в Україні карантин подовжили до 31 жовтня. Однак виключення складає держнагляд (контроль) за діяльністю суб'єктів господарювання, які відповідно до критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику. Ці моменти визначені Законом України від 17.03.2020 р. № 533-IX .

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