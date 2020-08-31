В Україні хочуть створити віртуальну економічну зону

- 31 серп. 2020
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Рада може створити в Україні віртуальну економічну зону. Готується законодавство про так зване "Дія-сity". Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН,
Україні розробляється законодавство, що дозволить створити віртуальну економічну зону, яка має привабити більше IT-бізнесу в країну. Про це під час сьогоднішнього засідання Погоджувальної ради в парламенті заявив перший заступник лідера фракції «Слуга народу» в парламенті Олександр Корнієнко.
"Готується законодавство про так звану "Дія-сity". Це як би віртуальна економічна зона, яка дозволить залучити ще більше IT-бізнесу в Україну і робити нашу країну ще більш конкурентоспроможною в цьому плані",
- сказав він.
"Віртуальна економічна зона дозволить залучити ще більше IT-бізнесу в Україну",
- зазначив Корнієнко.
Нагадаємо, 3 серпня 2020 року стало відомо про те, що Міністерство цифрової трансформації розробляє єдину онлайн-платформу взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства "ВзаємоДія", метою якої є впровадження онлайн-інструментів взаємодії громадян і влади.
23 липня 2020 року стало відомо про те, що Міністерство цифрової трансформації працює над впровадженням фінансового моніторингу віртуальних активів, який буде необхідний у разі легалізації Верховною Радою таких активів.
Ще раніше, 21 квітня Міністерство цифрової трансформації запустило офіційний веб-сайт company.diia.gov.ua державної IT-компанії Diia Company. На початку квітня Мінцифри запустило у відкритий доступ портал державних послуг «Дія».
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