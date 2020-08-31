В Україні хочуть створити віртуальну економічну зону

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Рада може створити в Україні віртуальну економічну зону. Готується законодавство про так зване "Дія-сity". Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН,

Україні розробляється законодавство, що дозволить створити віртуальну економічну зону, яка має привабити більше IT-бізнесу в країну. Про це під час сьогоднішнього засідання Погоджувальної ради в парламенті заявив перший заступник лідера фракції «Слуга народу» в парламенті Олександр Корнієнко.

"Готується законодавство про так звану "Дія-сity". Це як би віртуальна економічна зона, яка дозволить залучити ще більше IT-бізнесу в Україну і робити нашу країну ще більш конкурентоспроможною в цьому плані",

- сказав він.

"Віртуальна економічна зона дозволить залучити ще більше IT-бізнесу в Україну",

- зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, 3 серпня 2020 року стало відомо про те, що Міністерство цифрової трансформації розробляє єдину онлайн-платформу взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства "ВзаємоДія", метою якої є впровадження онлайн-інструментів взаємодії громадян і влади.

23 липня 2020 року стало відомо про те, що Міністерство цифрової трансформації працює над впровадженням фінансового моніторингу віртуальних активів, який буде необхідний у разі легалізації Верховною Радою таких активів.

Ще раніше, 21 квітня Міністерство цифрової трансформації запустило офіційний веб-сайт company.diia.gov.ua державної IT-компанії Diia Company. На початку квітня Мінцифри запустило у відкритий доступ портал державних послуг «Дія».

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